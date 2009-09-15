Тимошенко знайшла винних у рецесії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пояснює рецесію економіки України непрофесійною фінансовою політикою Нацбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік.

«Рівень рецесії економіки в Україні, на мій погляд, має три фундаментальні причини, хоча є і інші причини, які до цього призвели», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Серед головних причин прем’єр-міністр назвала відсутність кредитування реального сектору економіки через банківську систему України. «110 млрд. грн. рефінансування банківської системи було достатньо для того, щоб наповнити ліквідність банків та спрямувати фінансові ресурси в реальний сектор економіки. На жаль політика Національного банку була зовсім іншою і ті обсяги рефінансування перемістилися на валютні ринки, де іноді в день заробляли по 3-4% на свої капітали», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, двома іншими причинами рецесії стали велика вартість кредитів, а також стрімка девальвація національної валюти. «Те що у нас були допущені помилки, які дали можливість кредитувати національних виробників у валюті замість національної гривні – це призвело потім до того, що весь малий і середній бізнес, всі домашні господарства, всі аграрні підприємства, і навіть великі підприємства, в тому числі експортери стали по суті банкротами за декілька місяців», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.