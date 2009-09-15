Тимошенко підписала проект держбюджету-2010

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала проект державного бюджету на 2010 рік. Про це повідомило управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

Тимошенко повідомила, що проект державного бюджету-2010 сьогодні буде передано до парламенту. «Думаю, ми зможемо його прийняти, і волі у політикуму України все ж таки вистачить».

Прем’єр-міністр додала, що усі пропозиції, які надійшли від громадських організацій під час презентації проекту державного бюджету на 2010 рік, будуть враховані у підготовці бюджету до першого читання у Верховній Раді.