Напередодні візиту Володимира Путіна до України - круглий стіл «РИА Новости» і УНІАН

15 грудня о 12-00 В УНІАН відбудеться спільний круглий стіл Російського агентства міжнародної інформації «РИА Новости» і УНІАН, на тему: “Україна-Росія: 15 років окремо або разом?” напередодні візиту до України Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Учасники з російської сторони: історик Геннадій Бордюгов, глава Російського Союзу молоді Олег Рожнов, головний редактор «Московских новостей» Віталій Третьяков, ведучий програми "Судите сами" на Першому каналі, Росія Максим Шевченко, політтехнолог Дмитро Орлов; з української сторони: директор міжнародних програм Центру ім. Разумкова Валерій Чалий, політолог, народний депутат Володимир Полохало, політолог Андрій Єрмолаєв, народний депутат Тарас Чорновіл, радник Президента Тарас Стецьків, екс-міністр у справах молоді Юрій Павленко, глава комітету ВРУ з питань свободи слова Андрій Шевченко (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.