Литвин чекає боротьби не на життя, а на смерть

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує запекле протистояння під час президентської кампанії.

«Боротьба на цих президентських виборах буде не на життя, а на смерть. В залежності, яким буде розклад сил перед другим туром виборів, ось тоді почнеться справжнє протистояння. І тоді вступатимуть в дію інші сценарії. Тому потрібно врахувати все, щоб не допустити непередбачуваного розвитку подій», - заявив В.ЛИТВИН на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо можливого розвитку президентської виборчої кампанії.

За словами В.ЛИТВИНА, у цій кампанії ставки «не менш високі», ніж на минулих виборах Президента у 2004 році. На думку голови ВР, кожна зі сторін, «у яких є певна вага, відповідні можливості та сфери впливу, не захоче погодитися на поразку. Але двох президентів України бути не може. Хтось обов’язково мусить виграти, а всі решта – програють».

Водночас В.ЛИТВИН застеріг кандидатів в президенти від можливої спокуси не перемогти, а «зробити вибори під себе, забезпечивши собі всіма шляхами необхідний результат».

«Однією із причин, чому я маю підстави так думати, це бажання зараз розігнати Верховну раду України. А парламент - це єдина інституція, яка може виступати запобіжником від різного виду зловживань і може давати відповідні публічні оцінки. Якщо не буде такої інституції, то можете уявити собі, який може бути розвиток подій», - сказав він.

«Якби у 2004 році не було Верховної Ради, то не важко спрогнозувати, у якому напрямку могла б розвиватися ситуація в Україні. А те, що зараз робиться під гучними закликами захистити народ – так сьогодні його захистять на рівні папірців, завтра знайдуть інший метод обману. Це такий курс певних політичних сил. Я хочу застерегти такі сили – якщо сьогодні ти плануєш дезорганізацію роботи Верховної ради, то завтра, можливо, доведеться звертатися до неї», - додав В.ЛИТВИН.