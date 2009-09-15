Слідчий: Ющенко ухиляється від допитів у справі про отруєння

Від явки до прокуратури у справі про отруєння Віктора ЮЩЕНКА ухиляються як сам потерпілий, так і ряд народних депутатів, у тому числі й екс-прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ. Про це йдеться у рапорті керівника слідчої групи Генеральної прокуратури України у цій справі Галини КЛИМОВИЧ на ім`я генпрокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомляє «Лівий берег».

«Ухиляється від допитів у справі і потерпілий ЮЩЕНКО В.А., якому я протягом тривалого часу не маю можливості поставити запитання, відповіді на які надзвичайно важливі для слідства», - пише керівник слідчої групи.

«...Надзвичайно істотна перешкода слідству - злісне ухилення від явки до прокуратури деяких народних депутатів», - рапортує Г.КЛИМОВИЧ. Насамперед – Давида ЖВАНІЇ з Миколою МАРТИНЕНКОМ.

«Ухиляються від явки до прокуратури також народні депутати: ТКАЧЕНКО О.М., ЯНУКОВИЧ В.Ф., СИВКОВИЧ В.Л., ЛЬОВОЧКІН С.Л., ПРУТНИК Е.А., КОНОВАЛЮК В.І. Проблемою для всіх інших (окрім Д.ЖВАНІЇ і М.МАРТИНЕНКА) є відсутність команди з боку їх лідера ЯНУКОВИЧА В.Ф., який особисто порушує закон, ухиляючись від явки до прокуратури і змушує до цього своїх політичних соратників, які так і заявляють, що на засіданні їх фракції ухвалено колективне рішення не з`являтися на допити до прокуратури у цій кримінальній справі», - йдеться в рапорті.

«Окремі народні депутати України намагаються використовувати справу у своїх політичних цілях», - відзначає Г.КЛИМОВИЧ.

Головний об`єкт її критики - профільна тимчасова слідча комісія Верховної Ради України, під головуванням Володимира СИВКОВИЧА, сам факт створення якої, на її переконання, незаконний. Незаконний тому, що члени її – В.СИВКОВИЧ, Нестор ШУФРИЧ і Геннадій МОСКАЛЬ - свідки у кримінальній справі №49-1361 («справа про отруєння»), відповідно, не можуть бути неупередженими. Скаргу щодо цього - з проханням вивести цю трійку зі складу ТСК, Г.КЛИМОВИЧ навіть направляла голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ, проте відповіді, не одержала, зазначає «ЛБ».

"Усі ці факти я систематично доповідаю заступникові генерального прокурора Миколі ГОЛОМШІ і особисто Вам (Генеральному прокуророві України – УНІАН), але відповідного сприяння у розв’язанні зазначених вище проблем не маю», - відзначає у рапорті старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ Г.КЛИМОВИЧ.