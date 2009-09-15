Медведєв писав лист Ющенку, щоб всім було цікаво?

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що у відкритому посланні українському колезі Віктору ЮЩЕНКУ не ставив собі за мету вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

"Я не вважаю за можливе впливати на внутрішньополітичну ситуацію в іншій країні. Та і ресурс впливу досить обмежений", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ сьогодні на зустрічі з учасниками міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передає РІА «Новости».

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, своїм посланням він "хотів привернути увагу до того, чому наші відносини з Україною деградували до небувалого рівня". "Для цього могли бути б дуже складні комплексні причини, а могли бути дуже прості. Це саме такий випадок. Причина проста: мій колега ухвалив певні політичні рішення, що переслідували саме таку мету", - вважає Президент Росії.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що "не йому судити, чи вдалося досягти В.ЮЩЕНКУ поставлених цілей в економіці, хоча це навряд чи є, проте політичних цілей він досяг - йому вдалося довести російсько-українські відносини до небачено низького рівня".

Президент РФ вважає, що його звернення досягло поставленої мети.

"Я сказав все, що хотів сказати. Чи досяг я мети? Я вважаю, що так. Резонанс був таким, що всім було цікаво. Цей лист викликав різні реакції, і це нормально", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент РФ підкреслив, що "прямо визначив адресата свого звернення - це мій колега, Президент України". "Я не звертався до українського народу, як це спробували інтерпретувати. Моєю метою не було і з’ясувати стосунки з елітою - ні з російською, ні з українською", - сказав він.

Д.МЕДВЕДЄВ визнав, що одержав потім листи, в яких йшлося про те, що "такі розмови треба вести дипломатичною мовою". "Це нормально. Але іноді необхідне пряме, чесне звернення без дипломатичного етикету. Я задоволений і тим, що сказав, і реакцією, яку одержав", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що після того, як надіслав листа і розмістив відповідний виступ у своєму відеоблозі, "розмовляв з українськими колегами, далеко не всі з яких є прихильниками партії ЮЩЕНКА". "Мені сказали багато втішних слів. Ці люди говорили, що лист мав колосальний резонанс", - відзначив Президент Росії. Він також додав, що "хоча на таких сайтах (як відеоблог Президента) існує очевидна модерація, проте можна дійти висновку, чи досягнуто мети звернення".

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня на сайті Президента РФ було розміщено звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому Д.МЕДВЕДЄВ назвав політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Російський Президент аргументував свою заяву тим, що українське керівництво зайняло “антиросійську” позицію під час торішнього конфлікту РФ з Грузією, наполягає на вступі до НАТО і на переоцінці спільного історичного минулого часів СРСР. Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ вказав на «згубну практику втручання» державної влади України у справи православної церкви і “штучно створювані перешкоди” напередодні і під час візиту до України Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.