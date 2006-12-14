Ющенко поставив Черновецькому ультиматум

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє скасувати рішення про підвищення комунальних тарифів в Києві, якщо найближчим часом його не перегляне мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на прес-конференції в “Українському домі”.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що не хотів би цього робити, але його турбує відсутність порозуміння в київській владі.

Він розповів, що минулого тижня зустрічався з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і просив його розпочати політику діалогу та компромісу.

За словами Президента, експерти засвідчили, що без великих збитків для всіх категорій населення можна знищити підвищені тарифи на 10%, а для найвразливіших – вдвічі.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що якщо цього не станеться, він буде змушений скасувати своїм указом рішення про підвищення тарифів.

Він прогнозує, що після цього Київська міська рада ще довго не зможе прийняти жодного рішення по тарифам, оскільки там спостерігається велика політизація.

На думку В.ЮЩЕНКА, найкраще було б, якби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ особисто переглянув рішення і вніс необхідні зміни, про які говорилось вище.

Події в Київській міськраді В.ЮЩЕНКО оцінив як боротьбу за владу.

Він сказав, що сьогодні в столиці є багато політизації, багато спроб «атакувати проблеми, які штучно надумані».

На його думку, існуюча ситуація є деструктивною, оскільки позиції політичних сил полярно розходяться і на особистому рівні немає будь-яких контактів, існує велика недовіра. «Розігрується карта контрверсійних дій, яка, на мій погляд, не дає відповіді. Відбуваються спекуляції на багатьох моментах, але суть одна – боротьба за владу», - сказав Президент, додавши, що використовуються різні інструменти, але чим більше вони мають соціально вразливий характер, тим ефективніше їх використовують.

Президент повторив свою позицію щодо необхідності об’єднання політичних сил Києва навколо вирішення ключових проблем міста. Також він наголосив на необхідності створення сталої більшості у Київській міській раді, зауваживши, що логіка епізодичних більшостей є неправильною.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КДМА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи повинні були зрости в середньому в 3,4 раза.

12 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що своїм указом відмінить завищені тарифи на комунальні послуги в Києві, якщо мер столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не перегляне їх.

У той же день прес-служба Київської міської державної адміністрації розповсюдила заяву Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, у якій він зазначав, що після звернення до нього Президента видав розпорядження про зменшення житлово-комунальних тарифів не менше ніж на 10%.

Крім того, для малозабезпечених верств населення, які проживають у будинках житлового фонду, що знаходяться в дуже поганому стані, тарифи будуть зменшені не менше ніж на 50%.

Водночас прес-служба КМДА не оприлюднила відповідних розпоряджень Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.