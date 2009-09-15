Ющенко зупинив рішення Тимошенко про передання майна

Президента України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України від 17 червня 2009 р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» до сфери управління Держкомпідприємництва».

Указ від 14 вересня оприлюднено сьогодні на інтернет-порталі глави держави.

Згідно з розпорядженням Кабміну, «Південь» (смт. Авангард Овідіопольського району Одеської області) передавався із сфери управління Міністерства оборони України до сфери управління Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.

В указі Президент зазначив, що це рішення було прийнято без участі Міністерства оборони України в порушення законодавства.

Документ набуває чинності з дня опублікування.