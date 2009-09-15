Екс-депутата Маркова оголосили в "громадський розшук"

«Комітет оборони Одеси» ініціював громадський розшук екс-депутата Одеської міськради Ігоря МАРКОВА, раніше оголошеного Миколаївським облУВС у розшук державний. Про це сьогодні повідомив на прес-конференції один з координаторів руху «Комітет оборони Одеси» Сергій ГУЦАЛЮК.

За його словами, Комітет вирішив звернутися по допомогу в розшуку І.МАРКОВА до громадських організацій Молдови, Придністров`я і до правозахисників у Російській Федерації.

Організатори прес-конференції також повідомили, що Комітет розглядає можливість скористатися допомогою детективних агентств цих країн. І почати збір коштів через спеціально створений банківський рахунок - кошти передбачається направляти як винагороду за інформацію про місцеперебування І.МАРКОВА.

«У разі якщо екс-лідер знятої Мін’юстом з реєстрації партії «Родина» добровільно віддасть себе в руки правосуддя, - зазначив С.ГУЦАЛЮК, - «Комітет оборони Одеси» обіцяє йому громадськиий контроль за ходом розслідування».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області оголосило в державний розшук і завело відповідну розшукову справу стосовно колишнього депутата Одеської міськради І.МАРКОВА.

За даними МВС, 2 вересня 2007 року в Одесі представники однієї з політичних партій провели санкціонований пікет у зв`язку з установленням у місті пам`ятника Катерині ІІ. Під час цього заходу І.МАРКОВ спільно зі своїми охоронцями та іншими невстановленими особами влаштував напад і бійку. В результаті інциденту кільком учасникам пікету було завдано тілесних ушкоджень.

У зв`язку з цим прокурором Одеської області стосовно І.МАРКОВА було порушено кримінальну справу за ознаками злочину ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України «Злісне хуліганство», що передбачає позбавлення волі до чотирьох років. Згодом, за рішенням Генеральної прокуратури, цю кримінальну справу для проведення досудового слідства було направлено до Слідчого управління УМВС України в Миколаївській області.

Для проведення процесуальних дій, зазначили в МВС, І.МАРКОВУ неодноразово надсилалися повістки про виклик до слідчого. Проте підозрюваний ці виклики ігнорував, стверджують представники правоохоронних органів. Зокрема, нагадали в ДЗГ, до слідчого він мав прибути також 10 вересня, проте не зробив цього без поважних на те причин. Адже за місцем проживання і в лікарні Одеської області, де, як стверджував адвокат, І.МАРКОВ перебував на стаціонарному лікуванні, екс-депутата не було.

Зважаючи на це слідчий виніс ухвалу про оголошення І.МАРКОВА в державний розшук.

Інформоване джерело в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомило агентству, що І.МАРКОВ близько години ночі 10 вересня перетнув пішки лінію державного кордону на українсько-молдавському контрольно-пропускному пункті «Удобне».

14 вересня оголошений в розшук І.Марков заявив в інтерв`ю ІА «МОСТ-Одесса», що перебуває на лікуванні в одній з підмосковних клінік. «Мені було видано направлення на термінову госпіталізацію, - сказав він, - у зв`язку з тим, що на мене влаштували полювання і безпечніше проходити курс лікування поза Україною».

При цьому І.Марков вважає, що кримінальна справа, порушена проти нього, є сфабрикованою: «... ці провокації, які влаштовуються проти мене, не можуть тривати довго... всі звинувачення руйнуються як картковий будиночок, тому що справа сфабрикована. І я думаю, найближчим часом все завалиться».