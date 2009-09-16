Литвин: місцеві вибори відбудуться, коли слід
Та й сама Верховна Рада не зміниться
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН впевнений, що вибори до місцевих органів влади відбудуться не пізніше 30 травня наступного року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин сказав на прес-конференції у Чернівцях.
“Пропозиція про зміщення дати виборів до місцевих органів влади, перенесення їх на один рік у парламенті підтримана не буде, оскільки це буде порушенням Конституції України”, - сказав він.
За словами голови ВР, «існує проект постанови, де зазначено, що вибори до місцевих органів самоврядування мають відбутися 30 травня».
«Думаю, що саме ця дата і буде визначена», - підкреслив він.
Водночас, розмірковуючи над встановленою датою виборів до місцевих рад, спікер парламенту не виключив, що це запропоновано «з огляду на президентську кампанію, а також з таким розрахунком, що переможець президентських виборів зможе зініціювати дочасні парламентські вибори».
«Хоча зрозуміло, що перезавантаження Верховної Ради України за нинішньої виборчої системи нічого не дасть. Зміняться лише відтінки, а загальна гама політичних кольорів в парламенті залишиться практично тією ж», – переконаний В.ЛИТВИН.