Литвин: Держбюджет треба ухвалити до виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що державний бюджет на 2010 рік парламент має ухвалити до президентських виборів, бо інакше він буде антисоціальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях, де перебуває з робочою поїздкою.

«Це має бути бюджет не під вибори, не для певних політичних сил, а бюджет для країни. Більше того, я переконаний, що період міжсезоння, коли є певна невизначеність, які будуть результати президентських виборів, – це саме той момент, коли треба прийняти бюджет не для політиків, а для країни», - зауважив В.ЛИТВИН.

На його думку, після президентських виборів держбюджет «буде антисоціальний», оскільки потрібно буде «латати дуже багато дірок».

«А у нас є задавнена хвороба, яка перейшла в хронічну, вирішувати все за рахунок людей», – вважає В.ЛИТВИН.