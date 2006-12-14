Ющенко вибрав невдалий час для заяв про повторне балотування – експерт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вибрав дуже невдалий час для заяв про своє повторне балотування на посаду Президента. Таку думку висловив УНІАН директор Агентства моделювання ситуації Віталій БАЛА, коментуючи сьогоднішні заяви Президента.

«Команда Президента допустила серйозну помилку, обираючи час для такої заяви, - сказав він. - Цей крок не відповідає ситуації, що склалася на сьогоднішній момент». За словами В.БАЛИ, очевидним є факт серйозної динаміки падіння рейтингу глави держави. «Причому найбільш загрозливими для Президента є не показники рейтингів, а їх постійна динаміка. З подібною динамікою не можна робити таких заяв. Перш за все, необхідно стабілізувати ситуацію, продемонструвати виборцеві й суспільству позитивну динаміку розвитку ситуації в країні й відповідно посилення власного рейтингу довіри», - сказав експерт.

В.БАЛА також зазначив, що заява В.ЮЩЕНКА є своєрідною відповіддю на подібні слова Віктора ЯНУКОВИЧА в США.

«Експертне співтовариство сьогодні розмірковує, з чого б це Президентові, за умови реалізації конституційної реформи, посилати такі прозорі месседжі суспільству. З одного боку це розцінюється як невчасна й банальна відповідь на заяви прем`єра в США, а з іншого - заявка на продовження протистояння», - сказав В.БАЛА.

Крім того, за його словами, «подібні заяви, висловлені саме зараз, можуть бути непрямими доказами серйозності намірів команди Президента відмінити політреформу». І в цьому контексті можна навіть вести мову про можливість проведення дострокових парламентських виборів, - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО заявив, що балотуватиметься на другий президентський термін, якщо відчуватиме, що потрібен нації.

У той же час, на думку В.ЮЩЕНКА, питання, чи буде він балотуватися на наступних президентських виборах, у тому числі й дострокових, є неконструктивним.

«Я можу сказати чітко свою позицію. Моя позиція з приводу того, як мені поводитися під час проведення виборів, полягає тільки в одному – якщо моє перебування на цій посаді для нації є позитивом, я боротимуся. Всі інші домовленості для мене нічого не варті», - зазначив Президент.