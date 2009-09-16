Ющенко відкрив міст через Амудар'ю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у церемонії відкриття мосту через ріку Амудар`я у Туркменістані.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу В.ЮЩЕНКО відзначив, що цей залізничний міст, який був побудований за участю українських фахівців корпорації «Укртрансбуд», по праву можна назвати мостом дружби.

За словами В.ЮЩЕНКА, міст є унікальним не лише для Туркменістану, але й для всієї Центральної Азії. Президент підкреслив, що цей міст став реальним втіленням дружби двох країн, впевненим доказом широких перспектив співробітництва між Україною та Туркменістаном. Як додав Президент, це перший подібний проект, реалізований українськими фахівцями за межами України.

«Я впевнений, що новий міст з’єднав не лише береги великої ріки. Він міцно пов’язав і наші відносини, і співробітництво», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він також висловив впевненість, що цей міст прокладає дорогу до нових проектів українсько-туркменського партнерства.

У свою чергу Президент Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ подякував Україні за будівництво цього мосту. Він підкреслив, що цей міст має велике значення не лише для економіки Туркменістану, а й для всієї Центральної Азії, адже побудований по великому “Шовковому шляху”.

Він також висловив впевненість, що подібне будівництво ще раз засвідчує, що Україна і Туркменістан є давніми друзями і партнерами.

Також Президенти взяли участь у церемонії закладання фундаменту автомобільного мосту через Амудар`ю, в будівництві якого також братимуть участь українські фахівці.