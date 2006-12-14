Кінах не хоче ані торгуватися, ані спекулювати

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ упевнений, що на сьогодні вкрай важливо забезпечити якісне реформування та удосконалення діяльності силових та правоохоронних відомств, зокрема, Служби безпеки України.

Про це УНІАН повідомили в пре-службі А.КІНАХА.

За його словами, на сьогодні перед Україною гостро постало дуже відповідальне завдання – перетворити СБУ на сучасну спеціальну службу, підвищивши ефективність її діяльності із захисту економічних і політичних інтересів України, підсиливши її контррозвідувальну діяльність. Це, на думку голови профільного комітету ВР, можливо разом із комплексним реформування вітчизняного сектору безпеки, прийняттям Стратегії національної безпеки, удосконаленням Воєнної доктрини тощо.

Серед першочергових, на переконання голови комітету, завдань – очищення правоохоронної системи та силових відомств від корупційних явищ, зміцнення кадрової складової СБУ, що «посилить якість роботи силового та правоохоронного блоку, довіру до неї громадян».

Голова комітету також наголосив на неприпустимості політизації діяльності СБУ. Підтримавши необхідність посилення громадського та парламентського контролю за діяльністю СБУ, А.КІНАХ наголосив на неприпустимості перетворення розгляду питань про роботу силових та правоохоронних відомств на політичні шоу. «Мова йде про стратегічні національні інтереси держави, на яких торгуватися чи спекулювати - неприпустимо», - зазначив він.