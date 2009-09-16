Тимошенко підкинули ідею зробити з "дачі Януковича" заповідник

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України ініціює створення національного історико-культурного природного заповідника «Межигір’я».

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр охорони навколишнього середовища Георгій ФІЛІПЧУК.

«Ми готуємо сьогодні проект рішення для уряду, який би був прийнятий, і згідно з яким ця територія отримала б статус заповідника з його історією і з його значимістю для суспільства», - сказав Г.ФІЛІПЧУК.

Водночас міністр не уточнив, чи направлена до суду позовна заява щодо повернення урядової резиденції «Межигір’я» у державну власність.

«Це питання розглядалося на засіданні уряду. Були дані відповідні доручення ряду міністерств», - нагадав він.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем’єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, на засіданні уряду було затверджено план спільних дій Міністерства юстиції, МВС та інших органів влади щодо повернення державі урядової резиденції “Межигір’я”. “Це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького. Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – це не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

27 серпня В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду щодо повернення резиденції «Межигір’я» у державну власність.