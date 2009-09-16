Онопенко прогнозує, що КС стане на бік Ющенка

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО прогнозує, що Конституційний Суд визнає неконституційними положення закону про вибори Президента в частині судових розглядів справ деяких категорій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві.

«В частині того, що фактично суддівська влада в якійсь мірі всупереч Конституції усувається від розгляду певних категорій справ, в тій частині це буде предметом розгляду Конституційного Суду як одне із головних… Я думаю, що тут Конституційний Суд може визначитись не на користь ВР, а підтримати позицію Президента», - В.ОНОПЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО 14 вересня звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень закону «Про вибори Президента України» в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето глави держави.

Згідно з законом, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення ЦВК результатів виборів або всеукраїнського референдуму. Рішення, дії або бездіяльність ЦВК щодо встановлення нею результатів всеукраїнського референдуму оскаржуються до Вищого адміністративного суду України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії оскаржуються до Київського апеляційного адміністративного суду. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви.