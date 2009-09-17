Кожен сьомий німець хоче відновлення Берлінської стіни

Тижневик Stern оприлюднив результати опитування, згідно з яким один з семи німців хоче відновлення Берлінської стіни.

Як передає Reuters, на думку респондентів, їх життя було кращим за умов розділеної Німеччини - 15% опитаних відчувають ностальгію щодо НДР і ФРН. Жителі Західної Німеччини незадоволені високими податками на «перебудову» східної частини країни, а жителі Східної – низьким рівнем доходів порівняно із західними сусідами, відзначає журнал.