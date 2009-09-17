Київрада дала старт перегляду тарифів на ЖКП
11:49, 17 вересня 2009Політика
2181 0
Створено робочу групу
Депутати Київської міської ради створили робочу групу з вивчення питання щодо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення після тривалого обговорення в сесійній залі проголосували 100 депутатів.
До складу робочої групи увійдуть представники всіх без винятку фракцій Київради і фахівці підприємств, що надають житлово-комунальні послуги.
Зібрані підписи киян проти підвищення тарифів у столиці, які в коробках занесли до сесійної зали представники БЮТ для передачі секретарю Київради Олесю ДОВГОМУ, були передані до секретаріату міськради для реєстрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter