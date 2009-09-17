Януковича благословили на «послушання в Президенти»
17:25, 17 вересня 2009Політика
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Лідер ПР вирушив "у непростий шлях"
У рамках робочої поїздки Черкаською областю лідер Партії регіонів відвідав Свято-Покровський Красногорській жіночий монастир.
Зустрічаючи Віктора Януковича біля брами храму, його намісниця ігуменя Агапія благословила Лідера регіоналів такими словами: «Благословляю вас, щоб Ви одержали послушання в президенти. Врятуй Христосе Божий».
«Ми всі вирушаємо нині в непростий шлях. На славу Божу та благо народу України», - наводить відповідь лідера регіоналів офіційний сайт ПР.
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