Януковича благословили на «послушання в Президенти»

17:25, 17 вересня 2009
Політика
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Лідер ПР вирушив "у непростий шлях"

У рамках робочої поїздки Черкаською областю лідер Партії регіонів відвідав Свято-Покровський Красногорській жіночий монастир.

Зустрічаючи Віктора Януковича біля брами храму, його намісниця ігуменя Агапія благословила Лідера регіоналів такими словами: «Благословляю вас, щоб Ви одержали послушання в президенти. Врятуй Христосе Божий».

«Ми всі вирушаємо нині в непростий шлях. На славу Божу та благо народу України», - наводить відповідь лідера регіоналів офіційний сайт ПР.

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