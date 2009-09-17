Вінський очолив нове народно-патріотичне об’єднання

Лідера об’єднання “За демократію і справедливість” Йосипа ВІНСЬКОГО обрано координатором народно-патріотичного об’єднання “Набат”, у створенні якого взяли участь понад 20 демократичних, соціал-демократичних і народно-патріотичних партій та громадських організацій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання “За демократію і справедливість”, відповідний Меморандум про утворення НПО “Набат” підписано сьогодні, 17 вересня, в Києві.

До “Набату”, зокрема, увійшли Патріотична партія України, партія “Народна влада”, партія “Народно-демократичне об’єднання України”, Партія правозахисту, Всеукраїнська чорнобильська партія “За добробут та соціальний захист”, партія “Євротурбота”, громадянський рух “Україна”, Всеукраїнська партія трудящих, партія “Соціалістична Україна” тощо.

В Меморандумі йдеться про необхідність негайних та рішучих дій, спрямованих на виведення України з глибокої системної кризи.

Метою народно-патріотичного об’єднання є, зокрема, забезпечення зміни правлячої політичної еліти, недопущення обрання Президентом України будь-якого представника від олігархічних кланів і консолідація зусиль та координація дій організацій, що входять до об’єднання, під час виборчих кампаній та референдумів.

Серед пріоритетів діяльності у Меморандумі визначені забезпечення активного впливу на хід виборів Президента України шляхом консолідації зусиль на підтримку єдиного кандидата від НПО, а також формування блоку політичних партій для участі у виборчих кампаніях до місцевих рад всіх рівнів, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міських, сільських та селищних голів та Верховної Ради України.

Головою Виконавчого комітету об’єднання обрано народного депутата України Володимира КАПЛІЄНКА. Діяльність “Набату” регулюватиметься Політичною угодою та Регламентом.

“Сьогоднішня подія - дуже знакова. Без зайвого галасу відбулося справжнє широке об’єднання політичних сил навколо принципів патріотизму та соціал-демократичних європейських цінностей. Утворене нині народно-патріотичне об’єднання лише за кількістю членів згуртовує приблизно півтора мільйони громадян. Тобто, це дуже велика сила, яка зможе реально впливати на результати будь-яких виборів і на розвиток України в цілому», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, об’єднання переходить до активної політичної боротьби задля перемоги над тими псевдополітиками, які завели державу і суспільство у прірву політичної, соціально-економічної нестабільності і злиднів.

Учасники народно-патріотичного об’єднання “Набат” також ухвалили заяву, з якою звернулися до всіх політичних партій, рухів, об’єднань, організацій, кому не байдуже майбутнє України і її народу, із закликом приєднатися до спільних дій, що можуть реально змінити життя народу на краще.