Литвин розказав про загрозу, яку він відчуває і яка в повітрі літає

Найжорсткіша боротьба між кандидатами у Президенти України розпочнеться після першого туру виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання сьогодні на прес-конференції в Умані висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

За його словами, відбуватиметься «тотальна взаємна дискредитація». Разом із тим він додав: «Мені здається, вже суспільство не реагує, воно перенасичене різними сенсаціями і оцінками».

На запитання журналістів, чи можливе повторення під час виборчої кампанії ситуації 2004 року, коли намагалися розколоти Україну, В.ЛИТВИН відповів, що такий варіант не виключений. «Я відчуваю, як у повітрі ось це літає», - зазначив він. За словами голови ВР, йдеться «про загрозливу атмосферу нагнітання пристрастей, і всі втрачають будь-яку межу пристойності у взаємних звинуваченнях».

Також він вважає, що під час виборчої кампанії будуть спроби внести зміни до закону про вибори Президента України «під своє бачення виборчої кампанії».

В.ЛИТВИН нагадав, що глава держави звернувся до Конституційного Суду щодо конституційності ухвалених парламентом змін до закону про вибори Президента. При цьому спікер зазначив, що у парламенті вже зареєстровано нові зміни до даного закону.

Також В.ЛИТВИН не виключив виникнення проблем із законодавчим регулюванням виборчої кампанії після рішення КС стосовно згаданого закону.