На Банковій знають про бюджетну змову БЮТ і ПР

Бюджет на 2010 рік може бути ухвалений у парламенті за домовленістю двох "мегафракцій".

Про це заявила глава секретаріату президента Віра Ульянченко в ефірі телеканалу ICTV.

"Вже є така інформація, що, можливо, за домовленістю двох мегафракцій бюджет буде ухвалено. Він вигідний тим двом фракціям, які давно співпрацюють і демонструють у таких питаннях спільну позицію", - сказала вона.

Ульянченко наголосила, що претензії президента до урядового проекту держбюджету-2010 полягають у тому, що цей бюджет "складений на незрозумілій макроекономічній базі".

"Всі ми пам’ятаємо, що спочатку приймається у Верховній Раді звіт про виконання бюджету поточного року. Там виступає і глава Нацбанку, який повідомляє про рішення на наступний рік і по грошово-кредитній політиці. Є виступ і рахункової палати", - нагадала вона.

"Усього цього немає, бюджетної резолюції немає, абсолютно незрозуміло, на яких макропоказниках бюджет формується і презентується", - підкреслила глава секретаріату.

"Навіть така історія була дивна, коли у Кабміні бюджет затверджувався за закритими дверима, без участі уповноваженого по роботі у Кабміні з боку секретаріату президента", - сказала Ульянченко.

"Не лише президент, а й багато економістів говорять, що цей бюджет популістський, це бюджет обіцянок, що він повторює всі проблеми 2009 року, що це бюджет не розвиває економіку, а консервує проблеми, які є", - зазначила вона.

Глава секретаріату також наголосила, що "це бюджет величезних запозичень".

"Президент уже написав листа прем’єру з цього приводу і вніс не один раз свої пропозиції по формуванню бюджету", - додала Ульянченко.

Як відомо, найбільші фракції у парламенті мають Партія регіонів і БЮТ.

Українська правда