МНС заперечує, що міністр Шуфрич створив “надзвичайну ситуацію”

Прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій заступилася за свого шефа – міністра Нестора Шуфрича, який не зміг назвати показників радіаційного фону в Києві. 13 грудня, намагаючись відповісти на запитання журналістів про радіацію в столиці, він спробував назвати цифру в мілірентгенах, після чого журналісти зазначили, що фон у Києві визначається в мікрорентгенах. А показник радіаційного фону в мілірентгенах є ядерною катастрофою. Ця інформація на сайті УНІАН подавалася з посиланням на Українську правду. Редакція отримала лист за підписом начальника прес-служби МНС полковника внутрішньої служби І.Кроля такого змісту: “Повідомляємо Вам, що в офіційних документах МНС прийнято вживати саме таке формулювання для письмового запису радіаційного фону (в мілірентгенах. - Ред.). Будь-яких неточностей при відповіді Міністром Н.Шуфричем допущено не було”.

Насправді, радіаційний фон у Києві, за даними того ж МНС, становить 12 мікрорентгенів. Тобто 0,000012 рентгена (12 мільйонних рентгена). На сайті МНС дані й справді подаються в мілірентгенах - 0,012 мілірентгена. Але 12 мілірентгенів, без нулів (12 тисячних рентгена) – це досить велика доза, яка в тисячу разів перевищує нинішній природний фон.