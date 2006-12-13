Шуфрич вже створив ”надзвичайну” ситуацію

Міністерство з надзвичайних ситуацій має намір активізувати роботу з утилізації боєприпасів у Новобогданівці і вирішити питання будівництва об`єкта «Укриття» на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр з питань надзвичайних ситуацій і з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестір ШУФРИЧ сьогодні на брифінгу.

За його словами, на сьогоднішній день в Україні працюють близько 10 тисяч підприємств, які несуть потенційну загрозу створення надзвичайної ситуації.

При цьому Н.ШУФРИЧ підкреслив, що якщо на роботу таких підприємств міністерство може впливати, то від «настроїв природи можна чекати непередбачуваних загроз». У зв`язку з цим міністерство має завжди бути готовим захищати населення від наслідків як техногенних катастроф, так і різного роду природних катаклізмів, підкреслив міністр.

Н.ШУФРИЧ також повідомив, що в планах міністерства - активізувати роботу з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

«Я думаю, що цього року вдасться, врешті-решт, завершити переговорний процес і тендерні заходи для прискорення процесу будівництва об`єкта «Укриття» на ЧАЕС», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Водночас Шуфрич не зміг відповісти на питання журналістів, який зараз в Києві радіаційний фон. Про цей конфуз написала "Українська правда". "Ви мене спіймали. Довідка з цієї інформації лежить у мене на столі (в залі засідань уряду)", - сказав Шуфрич, який проводив брифінг у прес-центрі кабміну, розташованому в сусідній кімнаті.

Намагаючись відповісти на це питання, він намагався назвати цифру в мілірентгенах, після чого журналісти зазначили, що фон в Києві визначається в мікрорентгенах. А показник радіаційного фону в мілірентгенах є ядерною катастрофою.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, міністр на брифінгу також зазначив, що на сьогоднішній день для України гострою залишається проблема зберігання і утилізації боєприпасів, «і в першу чергу, це стосується Новобогданівки».

За словами Н.ШУФРИЧА, він вже провів бесіду з представниками МНС з даного питання, і сьогодні після обіду має відбутися засідання, на якому планується узгодити конкретний графік заходів з утилізації боєприпасів у Новобогданівці. Також Н.ШУФРИЧ зазначив, що програма утилізації боєприпасів у Новобогданівці, яка була запланована з 2005 року, «практично не була реалізована».

«Я зараз не даватиму оцінки причинам (через які не була реалізована програма – УНІАН), але я зроблю все, щоб в 2007 році, максимум 2008, це питання було закрите раз і назавжди», - зазначив Н.ШУФРИЧ.

Він нагадав, що на сьогоднішній день завдання з утилізації боєприпасів покладено на Міністерство оборони і МНС. На думку Н.ШУФРИЧА, сьогодні повинна відбутися координація дій цих двох відомств. При цьому питання «сфери відповідальності має відійти на другий план».

Щодо фінансування програми утилізації боєприпасів в Новобогданівці Н.ШУФРИЧ повідомив, що пропозиція Міністерства оборони, яка була розглянута минулим керівництвом МНС, відхилена, і була розроблена своя програма, реалізація якої вимагає в два рази менше коштів, ніж пропозиції Міноборони. У новій програмі фінансування передбачено на рівні 40 млн. грн. проти 90 млн. грн., як пропонувало Міноборони.

«Я думаю, що сьогодні бажано мінімальними фінансовими зусиллями, але активно вирішити це питання. Ми повинні активізувати дії щодо проблеми Новобогданівки, безумовно, з урахуванням думки місцевих жителів і місцевих органів влади», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, представляючи в МНС нового керівника відомства Н.ШУФРИЧА, побажає міністерству не допускати катастроф, подібних до новобогданівської.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, необхідна координація діяльності МНС з іншими органами центральної влади, а новий міністр повинен працювати над подальшим удосконаленням роботи міністерства.

В зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ закликав Н.ШУФРИЧА разом з міністром оборони Анатолієм ГРИЦЕНКОМ «відпрацювати таку модель відносин, яка б не допускала подібних випадків».

У свою чергу А.ГРИЦЕНКО сьогодні також висловив думку, що всі функції з ліквідації наслідків вибухів боєприпасів у Новобогданівці мають бути переведені на МНС. «Я бачу один шлях вирішення - на базі Новобогданівки має бути один відповідальний, один господар, тому що те, що робилося з 2004 року, коли фактично роботи на технічній території виконували фахівці МНС, а зовнішню охорону забезпечували то внутрішні війська, то Міноборони, - ця подвійна підлеглість абсолютно не працює на користь», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Логічно, що це буде МНС», - додав він.