Янукович уважно загляне в очі «факірам» з ВР

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає дії коаліції «черговою профанацією».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам сьогодні у кулуарах Верховної Ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, представники коаліції роблять все для того, щоб не проголосувати за законопроект про підвищення соціальних стандартів.

«Вони спочатку послали своїх депутатів, які будуть голосувати за цей закон, у відрядження, а самі скористалися їхніми картками для голосування, щоб змінити процедуру голосування шляхом «вставання і підняття руки», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, представники коаліції шукають будь-які методи для того, щоб не проголосувати за законопроекти, які розглядаються в парламенті, щодо підвищення соціальних стандартів.

«Знайшлись факіри, які знову шукають методи, як обдурити громадян країни», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «це не пройде».

За його словами, фракція Партії регіонів наполягатиме на оголошенні перерви і проведенні Погоджувальної ради щодо узгодження позицій.

«Ми будемо уважно дивитися один одному в очі», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що «18 років в Україні голосували картками, а сьогодні знайшли засіб, щоб завалити цей закон, який спрямований на захист найбільш незахищених верств населення».