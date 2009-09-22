Янукович звинуватив комуністів у тому, що вони допомогли коаліції

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що фракція Комуністичної партії України допомогла коаліції заблокувати розгляд законопроектів щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам він зазначив, що фракції коаліції – БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина, а також фракція КПУ ухвалили рішення про зміну способу голосування, щоб законопроект стосовно підвищення соціальних стандартів не був ухвалений.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, ці фракції знали про те, «що (у сесійній залі парламенту) немає необхідної кількості депутатів», оскільки деякі народні депутати перебувають у відрядженнях та на лікарняних.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо закон щодо підвищення соцстандартів не буде ухвалений, то в бюджеті ці норми не врахують.

Він наголосив, що «це технологія, вишукана коаліцією» для того, щоб не голосувати за законопроекти.

На запитання журналістів, чи блокуватиме завтра фракція Партії регіонів трибуну ВР, В.ЯНУКОВИЧ відповів: «Я сподіваюся, що вони (опоненти “регіоналів”) схаменуться» і голосування за дані законопроекти відбудеться.

Лідер ПР підкреслив, що завтра зранку має відбутися засідання Погоджувальної ради для узгодження позицій фракцій.