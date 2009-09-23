Суддя-колядник Зварич запропонував пресі бартерну угоду

Колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор ЗВАРИЧ звернувся до представників ЗМІ із проханням допомогти йому у боротьбі за права людини і в обмін обіцяє зменшити «позовні вимоги щодо стягнення моральної шкоди зі ЗМІ».

Про це повідомила УНІАН прес-секретар адвокатів екс-судді І.ЗВАРИЧА Тетяна ТУРЧИНА.

«Давайте разом зробимо реальністю дотримання прав людини в Україні Президентом України, генеральним прокурором та його підлеглими, політиками України. Все, про що я прошу - висвітлюйте, критикуйте, доводьте до громадськості події, які будуть розвиватись по «справі І.ЗВАРИЧА», в рамках Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу)» в Україні”, - йдеться у зверненні І.ЗВАРИЧА до журналістів.

За його словами, “цим зверненням я хочу запевнити, що жодної мети при подачі позовів до суду, такої як образити чи розорити журналістів, я не мав і не маю. Також я не маю на меті збагатитися за рахунок журналістів”. І.ЗВАРИЧ пообіцяв, “у подальшому мною будуть зменшені позовні вимоги щодо стягнення моральної шкоди зі ЗМІ».

Також він заявив, що готовий «справу І.ЗВАРИЧА» довести, в разі потреби, до слухання в Європейському суді з прав людини.

Свої численні судові позови до Президента України, керівників Генеральної прокуратури та СБУ, представників ЗМІ екс-суддя І.ЗВАРИЧ мотивує необхідністю привернути увагу «до стану дотримання основних прав та свобод громадян».

У своєму зверненні він запевняє, що «нікому не погрожує» і наголошує на тому, що «я не сходжу з розуму, повністю адекватний у своїх діях, в мене є честь і гідність, і саме тому я захищаю її, як і членів моєї сім’ї, в цивілізований, демократичний спосіб».

Тим часом, сьогодні, 23 вересня, у Франківському районному суді Львова відбудеться слухання шести позовів І.ЗВАРИЧА до львівської газети «Високий замок» і одного позову до львівської газети «Експрес».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2008 року Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти на той час голови Апеляційного адміністративного суду Львова І.ЗВАРИЧА за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн. Нині він перебуває під вартою.