Раді пропонують висунути ультиматум п’яти депутатам-сумісникам

Народний депутат України, представник Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Володимир КАПЛІЄНКО вважає за доцільне позбавити мандатів депутатів-сумісників, якщо вони самі не визначаться у своїх пріоритетах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.КАПЛІЄНКО висловив сьогодні у ефірі телеканалу «Рада».

«Їм необхідно визначитися: або вони працюють у виконавчій владі, або у Верховній Раді України. В іншому випадку, вони будуть позбавлені повноважень у відповідності з чинним законодавством», - сказав В.КАПЛІЄНКО.

Народний депутат нагадав, що сьогодні в парламенті працюють п’ять депутатів-сумісників: представники фракції БЮТ Костянтин ЖЕВАГО і Борис ШИЯНОВ, Блоку Литвина - Вадим ГРИВКОВСЬКИЙ і Василь ШПАК, а також депутат від фракції НУ-НС Геннадій МОСКАЛЬ.

В.КАПЛІЄНКО також впевнений, що завтра роботу Верховної ради буде розблоковано, і депутатський корпус зможе ухвалити рішення про підвищення соціальних стандартів. «Завтра Верховну Раду буде розблоковано, і ми будемо свідками того, що нові соціальні стандарти будуть прийняті», - додав він.