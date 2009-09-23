БЮТ думає що документи на «Межигір’я» Янукович сховав у ГПУ

Члени фракції БЮТ вимагають від Генеральної прокуратури повернути оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі «Межигір’я» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

Про це повідомив УНІАН народний депутат від БЮТ Святослав ОЛІЙНИК.

За словами народного депутата, ним та народним депутатом від БЮТ Сергієм ВЛАСЕНКОМ з цього приводу було направлене відповідне звернення до Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА. Як зазначено у документі, 2 вересня 2009 року голова парламентської комісії з розслідування обставин незаконного арешту голови Донецької облради Бориса КОЛЕСНІКОВА у 2005 році Микола ДЖИГА вилучив у голови Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі «Межигір’я». На даний час оригінали цих документів перебувають у Генеральній прокуратурі.

Депутати впевнені, що В.ЯНУКОВИЧ боїться, щоб документи на резиденцію „Межигір’я” побачили світ, і “ховає їх у темній шухляді Генеральної прокуратури”. На їхню думку, і голова Слідчої комісії, і Генпрокуратура використовуються як інструменти приховування темної історії заволодіння „Межигір’ям”, а витребування документів – ініціатива В.ЯНУКОВИЧА. „Робота комісії дискредитована, а функція прокуратури з органу, який повинен здійснювати нагляд за додержанням законності, фактично зведена до камери схову сумнівних документів”, – заявив С.ОЛІЙНИК. Він зауважив, що його дивує, як “людина, що претендує на пост глави держави, дріб’язково використовує залишки свого донецького ресурсу у особистих інтересах”. „Що ж стосується Генеральної прокуратури, то виникає питання, що вона взагалі збирається робити із цими документами”, - сказав С.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

За словами прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, “це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького”. “Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – не зійде з рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабінет міністрів України доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я».

Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватну власність.

17 вересня перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Верховний суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду щодо повернення урядової резиденції “Межигір’я” у державну власність. Перший віце-прем’єр також висловив сподівання, що Міністерство внутрішніх справ зможе розслідувати факт зникнення документів про оформлення у власність земельної ділянки з урядовою резиденцією.