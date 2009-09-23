У Тимошенко кажуть, що Ющенка підставили його ж юристи

Голова Державного комітету з питань підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА відкликати указ, яким зупинена дія розпорядження Кабінету міністрів України від 17 червня 2009 р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» в сферу управління Держкомпідприємництва».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

«Я б дуже просила, звертаючись до пана Президента, відкликати цей указ, оскільки він є незаконним. Юристи, які в цьому разі підставили Президента, є непрофесійними. Я подала вже документи в МВС на відкриття кримінальної справи стосовно директора підприємства, держпідприємство належатиме державі, і лише Кабінет міністрів прийматиме рішення, що далі буде з цим підприємством – або ми його виставимо на аукціон, або там буде державний митний склад чи щось інше», - сказала вона.

При цьому О.КУЖЕЛЬ спростувала інформацію, що передача ДП «Південь» не була узгоджена з Міноборони. «Я показую вам прямий документ, де є підпис ІВАЩЕНКА – в.о. міністра оборони, який і був ініціатором передачі цього майна», - сказала вона.

За даними О.КУЖЕЛЬ, після ухвалення рішення КМУ про передачу цього держпідприємства від Міноборони в управління Держкомпідприємництва були спроби фіктивного його банкрутства. «Перше, з чим я зіткнулася при передачі підприємства, це те, що воно було оголошене банкротом відразу через тиждень після рішення про його передачу. Я відстояла держвласність, виграла суд. Але підтвердженням того, що це «липове» банкрутство, є дослідження Державного центру з питань відновлення платоспроможності і банкрутства», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО Указом від 14 вересня 2009 р. зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України від 17 червня 2009 р. «Про передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Південь» у сферу управління Держкомпідприємництва».

Нагадаємо, згідно з розпорядженням Кабміну, «Південь» (смт Авангард Овідіопольського району Одеської області) передавався з сфери управління Міністерства оборони України в сферу управління Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва. В указі Президент зазначив, що це рішення було прийняте без участі Міністерства оборони України, порушуючи законодавство.