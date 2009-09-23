У Генпрокуратурі наполягають, що Ющенка спеціально отруїли

У Генеральній прокуратурі Україні спростовують заяву Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння Віктора ЮЩЕНКА стосовно розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом отруєння В.ЮЩЕНКА під час президентської виборчої кампанії 2004 року.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Генпрокуратури України.

Як зазначається у документі, "22 вересня 2009 року прес-службою відповідної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин отруєння кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА оприлюднена заява, у якій йдеться про те, що слідча група Генеральної прокуратури України розслідує лише одну-єдину версію у цій справі, про наявність доказів, які підтверджують факт маніпуляції з експертизами зразків крові потерпілого, а також про вимогу поновити на посаді колишнього начальника відділу Генеральної прокуратури ЧЕРЕДНИЧЕНКО Л. В."

Враховуючи вищезазначене, "прес-служба Генеральної прокуратури України уповноважена заявити, що опублікована у ЗМІ заява не відповідає об’єктивним матеріалам кримінальної справи, оскільки досудове слідство у ній проводиться відповідно до вимог ст.22 КПК України – всебічно, повно і об`єктивно. У справі перевірена і відпрацьована у повному обсязі велика кількість версій, у тому числі версії можливого харчового отруєння, необережного отруєння діоксином, ушкодження здоров`я потерпілого в результаті можливого застосування косметичних засобів, стовбурових клітин та інших препаратів. Вказані версії свого підтвердження не знайшли".

Крім того, слідством встановлено, що "ЮЩЕНКО В.А., умисно отруєний токсичною речовиною 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-діоксин) з метою посягання на його життя".

Як запевняють у Генпрокуратурі, версія про «штучне створення доказів самого отруєння» шляхом збагачення крові В.ЮЩЕНКА діоксином представниками американських спецслужб, викладена у рапорті Л.ЧЕРЕДНИЧЕНКО, "спростовується висновками судово-медичної експертизи, історією хвороби ЮЩЕНКА В.А. з результатами систематичних лабораторних досліджень його біологічних зразків за період з січня 2005 року по червень 2008 року, допитами лікарів, вчених, експертів тощо".

Разом з тим, з метою забезпечення об`єктивності та всебічності розслідування, з цього приводу проводиться перевірка, у зв`язку з чим допитуються свідки, направляються відповідні запити до експертних закладів та інших відомств, у тому числі й до голови ТСК Володимира СІВКОВИЧА про надання ним органу досудового слідства відповідних аудіозаписів та експертних висновків.

Як наголошують автори заяви, "ініціатор вказаної перевірки – ЧЕРЕДНИЧЕНКО Л.В. ухилилася від дачі конкретних показань по суті свого рапорту від 26.08.09. як і від пояснень з приводу справжніх причин складення вказаного документу. Питання про її звільнення з посади начальника відділу не пов`язано з подачею нею цього рапорту, а викликано реорганізацією в апараті Генеральної прокуратури України, проведеною 1 липня 2009 року, тобто задовго до подання вказаного документу. З органів прокуратури вона не звільнена. До збігу двомісячного терміну після попередження (передбаченого законодавством) продовжують вживатися заходи щодо її працевлаштування на наявні вакантні посади".

Враховуючи викладене, Генеральна прокуратура "вкотре звертається до громадян, політиків та осіб, які займають відповідальне посадове становище в державі, утримуватися від коментарів, заяв та дій, які заважають повному всебічному розслідуванню та встановленню об’єктивної істини у справі".