Опозиція заявляє, що українська армія має гроші на харчі лише до 5 жовтня

Член парламентської фракції Партії регіонів, міністр оборони опозиційного уряду, генерал армії України Олександр КУЗЬМУК заявляє про необхідність призупинення виконання державних програм розвитку Збройних сил України та розробці й запровадженні в армії антикризового плану до 2015 року.

Про це О.КУЗЬМУК заявив в інтерв’ю УНІАН, коментуючи ситуацію із забезпеченням потреб оборони держави у поточному році та фінансуванням Збройних сил України, що передбачено в урядовому проекті державного бюджету на 2010 рік.

За словами О.КУЗЬМУКА, оборонний бюджет на 2009 рік спрямований на руйнування не лише Збройних сил, а й обороноздатності держави у цілому, де ключову позицію займає армія.

«Уряд створив такий бюджет, який він міг без зусиль виконати. І всі заяви упродовж поточного року, що Збройні сили фінансуються день у день і в повному обсязі, відповідають дійсності, але не є адекватними реальним нагальним потребам війська», - сказав О.КУЗЬМУК.

Міністр оборони опозиційного уряду повідомив, що вже з 5 жовтня завершуються асигнування, передбачені на харчування військовослужбовців строкової служби ЗСУ; наприкінці липня вичерпалися кошти на банно-пральне забезпечення особового складу; з вересня відсутні кошти на оплату комунальних послуг, і Збройні сили не будуть підготовлені до зимового періоду.

«Асигнування на підготовку військ і сил, що є основою оборонного бюджету, винесені на четвертий квартал, а весь попередній період Збройні сили абсолютно не займалися бойовою і оперативною підготовкою», - наголосив О.КУЗЬМУК.

Також, на його переконання, «проведення незрозумілого параду викреслило три місяці з підготовки ЗСУ і вимило кошти, на які вони могли підвищувати свій бойовий потенціал».

Генерал армії підкреслив, що проектом держбюджету на 2010 рік також передбачено недостатнього коштів на фінансування потреб ЗСУ.

«Але вона (ситуація з фінансуванням) є більш драматичною. Адже мінімальна потреба, яка в поточному році складає 18 млрд. гривень, на наступний рік збільшилася до 19,8 млрд., і продовжуватиме зростати в арифметичній прогресії», - пояснив О.КУЗЬМУК.

Він також зазначив, що на сьогодні повністю зірвано виконання державних програм розвитку Збройних сил України на період до 2011 року, розвитку озброєння і військової техніки і переходу на комплектування армії військовослужбовцями контрактної служби.

У зв’язку з цим О.КУЗЬМУК наголосив, що запропонований у березні 2009 року опозиційним урядом план функціонування ЗСУ у кризовий період не був врахований керівництвом держави і на сьогодні вже не вирішує нагальні потреби армії.

«Сьогодні я ставлю питання по іншому: відміну державних програм щодо Збройних сил та введення в дію плану їхнього функціонування упродовж кризового періоду вже до 2015 року. Настільки драматичною є ситуація», - сказав політик.

Також, на його думку, «нинішня влада не може і не хоче покладатися на власні сили, адже руйнує обороноздатність держави і одночасно апелює до світового співтовариства у пошуках якихось гарантій безпеки, зокрема з огляду на участь в НАТО, чого не буде».

О.КУЗЬМУК резюмував, що на сучасному етапі влада штучно створила загрозу для безпеки держави.

«Якщо держава політично, економічно, морально послаблена із середини – то ці чинники є спокусою для зовнішніх сил», - констатував О.КУЗЬМУК.