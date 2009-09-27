Ющенко про отруйників, Росію і діоксин

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що його ймовірні отруйники наразі живуть у Росії і мають бути передані українському слідству.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу 1+1 в неділю ввечері.

“Ці троє людей, які безпосередньо приймали мене, пригощали і обслуговували, сьогодні, на жаль, у Росії”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Всіх поіменно знає Росія, знають вищі керівники, бо на їхню адресу передавалися запити про передачу українському слідству”, - зазначив Президент.

“Це та ключова точка, яка має стати тим фінальним компонентом справи, який би дав змогу сказати нації, хто отруїв Президента, які були мотиви, і хто має за це відповідати”, - наголосив Глава держави.

Коментуючи інформацію про нібито фальсифікацію його отруєння, В.ЮЩЕНКО зауважив: “Такого роду нападки, при чому від неморальних людей, які будуть використовувати моє отруєння, як спосіб підтримувати на високому рівні політичну та суспільну дискусію і дискредитації, зокрема, мене... такі люди завжди будуть”.

“На жаль, діоксин у моєму тілі залишиться на все життя, його не виведуть”, - зазначив В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що за перші два роки після отруєння йому було зроблено 26 операцій..

“У мене залишилося 5% діоксину, але, на жаль, з кожним місяцем він виводиться все менше і менше”, - цитує Президента “Українська правда”.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування обставин отруєння В.ЮЩЕНКА заявила про фальсифікацію його отруєння діоксином і звернулася до Генеральної прокуратури та Служби безпеки України з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом.

У Генеральній прокуратурі спростували цю заяву і назвали її такою, що не відповідає об’єктивним матеріалам кримінальної справи, оскільки досудове слідство у ній проводиться відповідно до вимог ст.22 КПК України – всебічно, повно і об`єктивно. У справі перевірено і відпрацьовано у повному обсязі велику кількість версій, у тому числі версії можливого харчового отруєння, необережного отруєння діоксином, ушкодження здоров`я потерпілого в результаті можливого застосування косметичних засобів, стовбурових клітин та інших препаратів. Вказані версії свого підтвердження не знайшли, зазначається у заяві Генпрокуратури.

Крім того, Генпрокуратура оголосила висновок слідства: "ЮЩЕНКО В.А. умисно отруєний токсичною речовиною 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-діоксин) з метою посягання на його життя”.