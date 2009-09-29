Тедеєву не радять судитися з Луценком, бо сенсу немає

Народний депутат від Партії регіонів Ельбрус ТЕДЕЄВ не буде судитися з міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ, вважає народний депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Києві він сказав: «Судитися з ЛУЦЕНКОМ сенсу не має».

При цьому депутат-“регіонал” В.КОЛЕСНИЧЕНКО нагадав, що суд зобов’язав Ю.ЛУЦЕНКА вибачитися перед іншим народним депутатом від Партії регіонів Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, проте міністр досі цього не зробив.

А тому, як заявив В.КОЛЕСНИЧЕНКО, у разі, якщо Е.ТЕДЕЄВ звернеться до суду і виграє, «як він зможе примусити ЛУЦЕНКА виконати рішення суду?».

У свою чергу, олімпійський чемпіон Олександр ВОЛКОВ, відповідаючи на запитання журналістів, чи спілкувався він з Е.ТЕДЕЄВИМ перед прес-конференцією, зокрема, з приводу автомобіля, який брав участь в інциденті у Голосіївському парку Києва 11 вересня, сказав: «Ми розмовляли з ТЕДЕЄВИМ. З автомобілем історія проста – це взагалі-то автомобіль, який, по великому рахунку, йому не належить».

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня на прес-конференції Ю.ЛУЦЕНКО, зокрема, заявив: “Враховуючи надану мною інформацію, можу зробити висновок, що кримінальні авторитети, які перебувають на території РФ і Кавказу, не маючи можливості постійно перебувати на території України через активні профілактичні дії УБОЗ МВС України, роблять спроби чинити кримінальний тиск, використовуючи зв`язки з членами колишнього злочинного угрупування, зокрема з народним депутатом України ТЕДЕЄВИМ Ельбрусом, який протягом 90-х – початку 2000-х років вважався, за даними оперативних баз МВС України, членом організованого злочинного угрупування “Солохи”, очолюваного покійним Борисом Савлоховим”.

Також міністр повідомив, що 22 вересня у Києві було затримано громадянина РФ Роберта ТЕДЕЄВА, який брав безпосередню участь у бандитських розборах 11 вересня у Голосіївському парку столиці.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що спочатку затриманий назвав себе ІВАНОВИМ, але пізніше назвався справжнім іменем, зазначивши, що є двоюрідним братом народного депутата Е.ТЕДЕЄВА.