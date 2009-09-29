Коломойський вимагатиме вибачень від Тимошенко

Бізнесмен Ігор Коломойський збирається позиватися за право володіти Одеським припортовим заводом.

Про це Коломойський сказав у коментарі "Українській правді".

"Ми звернемося в суди з вимогою визнати "Нортіму" переможцем і віддати їй завод за тією ціною, за якою вона виграла конкурс. І ми від цього не відступимося. Завод був, є і буде українським", - сказав Коломойський.

За словами Коломойського, для приватизації ОПЗ він зібрав "пул інвесторів".

"Там були тільки українські інвестори. Це ж не жарт – ми збирали гроші, готувалися два місяці, причому ми брали гроші не всередині України, а залучили б їх ззовні", - сказав він.

Коломойський не став називати, хто входить у пул інвесторів.

"У мене від учасників на це немає письмового дозволу, але там мінімум шість учасників", - сказав він.

За його словами, обвинувачення прем`єр-міністра Тимошенко про змову є абсурдними.

"Якщо мова йде про занижену ціну, то чому вони виставили стартову ціну 4 мільярди? Давайте говорити чесно, 500 мільйонів доларів – гарна ціна для цього заводу. Ми дали майже 620 мільйонів – хіба це погана ціна в наші важкі часи?" – обурився Коломойський.

"Ми обговорили цю ситуацію з інвесторами і прийняли таке рішення. Якщо не буде доведений факт змови – чого в принципі не було – то на цьому етапі ми мінімально будемо вимагати вибачень від Юлії Тимошенко", - сказав Коломойський.

Він вважає, що "заява прем`єр-міністра носила трохи емоційний характер".

"А все ж можна розібрати – провести і фізіономічну експертизу, і психологічну", - сказав Коломойський.

Коломойський переконаний, що якби аукціон виграв російський "Сибур", то його результати були б визнані конкурсною комісією.

"Продали би росіянинам, навіть за стартовою ціною, сказали б, що "гарна ціна, усе чесно – чесний конкурс, чесна компанія". А перемогла компанія українських інвесторів – треба було обов`язково оголосити, що змови, клани тощо! Країна це вже не їсть. Народ цьому вже не вірить", - заявив Коломойський.

Як відомо, у вівторок відбувся аукціон з продажу Одеського припортового заводу. Найвищу ціну 5 мільярдів гривень запропонувала компанія "Нортіма", яка пов`язана з Ігорем Коломойським. Однак конкурсна комісія визнала аукціон таким, що не відбувся, посилаючись на змову серед його учасників.