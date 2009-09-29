У США чекають, щоб Україна підготувалася, як добрий студент

У США підтримують інтеграцію України до євроатлантичних структур і готові продовжувати всіляко сприяти прискоренню цього процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр ВЕРШБОУ, відповідаючи на запитання під час виступу в Дипломатичній академії у Києві.

«Ми підтримуємо територіальну цілісність України і стоятимемо поруч на шляху України до євроатлантичних структур», - сказав О.ВЕРШБОУ.

Він нагадав, що США та Україна активно взаємодіють у питаннях оборони і військового співробітництва. Зокрема, США надають допомогу у трансформуванні Збройних Сил України для їхньої відповідності стандартам НАТО.

Крім того, американська сторона, за його словами, реалізує ряд програм з навчання офіцерів і сержантів української армії, розробки документів оборонного планування, бойової підготовки, проведення військових навчань.

О.ВЕРШБОУ висловив сподівання, що ці зусилля і надалі матимуть успіх.

Відповідаючи на запитання щодо можливих термінів вступу України, зокрема, до НАТО, заступник міністра оборони США зауважив, що Україна для цього має здійснити низку кроків, а саме - з розвитку демократії, посилення бойової готовності ЗСУ тощо.

За словами О.ВЕРШБОУ, «коли Україна, як добрий студент, гарно підготується, українські політики визріють і будуть готові звернутися до НАТО з відповідним проханням», керівництво НАТО, найімовірніше, погодиться на вступ України до Альянсу.

При цьому О.ВЕРШБОУ зауважив, що система прийняття рішень у НАТО є досить складною, оскільки передбачає згоду всіх країн – членів Альянсу на прийняття нових держав.