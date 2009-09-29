Якби вибори Президента були наприкінці вересня (соцопитування)

Якби вибори Президента України відбувалися наприкінці вересня, то найбільшу підтримку серед виборців мали б Віктор ЯНУКОВИЧ та Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це свідчать результати опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 10 - 16 вересня 2009 року.

Згідно з опитуванням, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 28,9% виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 20,8% опитуваних.

Інші політики мають суттєво меншу прихильність виборців. Свою готовність голосувати за Арсенія ЯЦЕНЮКА висловили 10,8% респондентів, за Петра СИМОНЕНКА – 4,3%, за Сергія ТІГІПКА – 3,8%, за Віктора ЮЩЕНКА – 3,3%, за Володимира ЛИТВИНА – 3,2%.

Водночас, відповідно до результатів опитування, за Наталію ВІТРЕНКО готові проголосувати 1,6% виборців, за Анатолія ГРИЦЕНКА – 1%, за Інну БОГОСЛОВСЬКУ – 0,7%, за Олександра МОРОЗА – 0,4%, за Олега ТЯГНИБОКА – 0,3%, за Юрія КОСТЕНКА – 0,1% опитуваних.

Якби президентські вибори проводились у другій половині вересня, то до другого туру потрапили б В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО. У другому турі за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 41% виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО – 35,1%.

„Українське демократичне коло” провело всеукраїнське опитування 10 - 16 вересня. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.