Рівненська облрада просить присвоїти Червонію звання «Герой України»

Депутати Рівненської облради звернулися з проханням до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння почесного звання «Герой України» (посмертно) народному депутату України чотирьох скликань, екс-губернатору, колишньому голові фракції Української народної партії в облраді Василю Червонію.

Як повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному відділі облради, за відповідне рішення проголосував 41 депутат з 64-х присутніх на сесії облради (всього до її складу входить 80 депутатів).

У зверненні до Президента, зокрема говориться, що «за останні 20 років Василь Червоній проявив себе видатним громадським, політичним та церковним діячем, непохитним борцем за незалежність України». Депутати облради також звертають увагу В.ЮЩЕНКА на те, що політична активність В.Червонія, його патріотизм та жертовна самовіддача повинні слугувати прикладом для багатьох майбутніх поколінь українців.

«Прийняття Декларації про незалежність України та Конституції України, десятки побудованих православних храмів, перші синьо-жовті прапори на Рівненщині, перша організація Товариства української мови, активна участь у створенні Народного Руху України за перебудову, сотні пам’ятників героям УПА, видання книг, присвячених національно-визвольним змаганням, - це лише невеликий перелік справ, до яких долучився Василь Червоній», - зазначається у зверненні депутатів облради до Президента України.

Як повідомляв УНІАН, В.Червоній трагічно загинув 4 липня 2009 р. від удару блискавки під час риболовлі за кілька десятків кілометрів від Рівного.