Ющенко порахував, скільки коштує реклама на 10 стовпах у Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Генеральній прокуратурі надати правову оцінку сьогоднішній рекламно-агітаційній діяльності українських політиків, які братимуть участь у президентській виборчій кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

Глава держави повідомив, що дав доручення Генпрокуратурі оцінити з правової позиції, наскільки сьогоднішня рекламно-агітаційна діяльність деяких українських політиків відповідає законодавству, адже проводиться ще до офіційного старту виборчої президентської кампанії.

«Я з нетерпінням чекаю висновків Генпрокуратури, хоча розумію, що люди, які так рекламують себе «солодко», будуть спекулювати тим, що це є соціальна реклама, що це не політична реклама, що вони не збираються бути Президентами. Це так, при нагоді, вони хочуть сказати про свої заслуги і мрії щодо майбутнього України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що покладається у цьому питанні на прокуратуру, яка повинна поставити в цьому крапку.

На переконання глави держави, «вочевидь, йдеться про політичну рекламу, про некоректну політичну поведінку, як і звикли ці товариші і товаришки поводитися в українській політиці». У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО наголосив, що йому прикро, що, наприклад, українська книга у держбюджеті-2009 року отримала підтримку у розмірі лише 1,2 млн. грн., а реклама одного із кандидатів вже обійшлася вдвічі дорожче.

«Десять реклам на стовпах у Києві коштує як один шкільний автобус. Упродовж річної програми «Шкільний автобус» не профінансовано жодного. Це в нас грошей немає чи немає української влади? Я схильний до другого», - зазначив Президент.