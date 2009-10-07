Вінський: найбільшим гальмом є Юлія Володимирівна

Колишній міністр транспорту та зв’язку України, голова центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає безпідставною мотивацію прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про його звільнення з посади міністра.

Як повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації, таким чином Й.ВІНСЬКИЙ прокоментував заяву Ю.ТИМОШЕНКО про те, що підставою для його звільнення було невиконання доручень прем’єр-міністра щодо залучення інвестицій.

«Спочатку вона звинуватила мене в корупції, а тепер, після того як КРУ три місяці просиділо в Міністерстві транспорту та зв’язку України і не знайшло в моїй діяльності на посаді міністра ніяких зловживань, вона звинувачує мене в тому, що я не виконував її доручень», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Екс-міністр підкреслив, що в уряді він був «першим і найпалкішим прихильником залучення інвестицій у транспорт та зв`язок».

«Коли я був на чолі міністерства, ми підготували 200 інвестиційних проектів», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ, додавши, що перешкодою для їх реалізації стала відсутність механізму залучення інвестицій.

Екс-міністр нагадав, що за його керівництва міністерством на розгляд уряду було внесено проект Положення про порядок залучення інвестицій, «який прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО шість місяців тримала під сукном в уряді».

Й.ВІНСЬКИЙ додав, що також за його керівництва було розроблено програми реформування «Укрзалізниці», «Укравтодору», законопроект про морські порти і Повітряний кодекс, також «провалені» потім в уряді або в парламенті.

«Прем’єр-міністр не дала реалізувати жодну реформу, не посприяла ані пальцем залученню інвестицій в галузь транспорту та зв’язку. Тому я стверджую, що найбільшим гальмом для розвитку, принаймні, цієї галузі є сама Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

«Я вже четвертий місяць не очолюю Мінтрансзв’язку, в міністерстві проведено масштабні чистки, аби позбутися «людей ВІНСЬКОГО», в тому числі й обов’язки міністра виконує людина, поставлена на цю посаду особисто Юлією ТИМОШЕНКО, а прем’єр-міністр скаржиться, що її доручення «досі не виконане». Юліє Володимирівно, хто ж вам тепер заважає?!» - риторично запитав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Й.ВІНСЬКОГО було звільнено з посади міністра транспорту та зв’язку через невиконання її доручень з розробки інвестиційних проектів.