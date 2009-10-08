Політикам-демократам нагадали головний урок Помаранчевої революції

Лідери регіональних еліт, представники інтелігенції та ділових кіл Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської областей звернулися до потенціальних претендентів у кандидати в президенти Віктора ЮЩЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Бориса ТАРАСЮКА, Юрія КОСТЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Анатолія ГРИЦЕНКА із закликом відмовитися від свого балотування на користь єдиного кандидата від демократичних сил Юлії ТИМОШЕНКО.

Текст відповідного звернення сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднила докторант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Наталія МАФТИН.

“Ми хочемо нагадати політикам, які іменують себе демократами, головний урок Помаранчевої революції: тільки єдність національно-демократичних сил та їхніх кандидатів забезпечила перемогу В.ЮЩЕНКА. Зокрема, винятково важливим було те, що свою кандидатуру на його користь зняла Ю.ТИМОШЕНКО”, - йдеться у зверненні.

Представники західнукраїнської інтелігенції також здивовані заявою чинного глави держави В.ЮЩЕНКА про намір балотуватися на другій термін президентства, оскільки у нього “немає жодних шансів на перемогу, а у суспільства – раціональної потреби у цьому”.

“Лідерство Юлії ТИМОШЕНКО у демократичному таборі не може викликати сумнівів, і саме вона здатна перемогти у другому турі Віктора ЯНУКОВИЧА – представника старої, кланової, корупційної, антиукраїнської системи. Тому виникає закономірне запитання: на чию користь працюють демократичні кандидати, поборюючи свою соратницю? Безумовно і однозначно – вони працюють на перемогу суперника, відповідно – проти України”, - йдеться у зверненні.

У свою чергу, директор Інституту народознавства Національної академії наук, голова Львівської крайової організації Конгресу української інтелігенції Степан ПАВЛЮК повідомив, що під зверненням підписалися більше 200 представників інтелігенції та ділових кіл Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської областей.