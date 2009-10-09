Балога втратив «штик» у парламенті

Народний депутат України, член президії політичної партії “Єдиний центр” Оксана БІЛОЗІР подала заяву про припинення свого членства у партії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі О.БІЛОЗІР.

“У зв`язку з незгодою з політичними рішеннями, які приймаються керівництвом партії "Єдиний Центр" всупереч інтересам держави, неможливістю подолати розходження в баченні реалізації програмних завдань партії та її майбутнього, керуючись пунктами 4.5.1, 4.7.1 Статуту політичної партії "Єдиний Центр", інформую про припинення свого членства в політичній партії "Єдиний Центр" за власним бажанням”, - йдеться у заяві О.БІЛОЗІР, поданій голові Київської міської організації ЄЦ.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня ц. р. у Києві відбувся з’їзд ЄЦ, на якому до складу політради партії обрано 35 осіб, зокрема О.БІЛОЗІР.

Раніше, 19 лютого, О.БІЛОЗІР оголосила про свій вихід з «Народного Союзу Наша Україна».

Коментуючи це рішення О.БІЛОЗІР заявила, що її вихід із партії "Народний Союз Наша Україна" пов’язаний з необхідністю привернути увагу до ситуації в партії.

Вона зазначила, що все життя обстоювала ідею незалежної України, самодостатньої європейської нації. За словами О.БІЛОЗІР, партiя не виконала свого головного завдання – згуртувати національно-демократичні сили і стати потужним чинником української політики.