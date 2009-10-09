ГПУ відмовилася надати бютівцю Власенку документи щодо «Межигір'я»

Генеральна прокуратура України відмовилася надати депутату від БЮТ Сергію ВЛАСЕНКУ документи щодо права власності на земельну ділянку в урочищі Межигір’я.

Про це йдеться у відповіді заступника генпрокурора Віктора КУДРЯВЦЕВА, текст якої має УНІАН.

Своє рішення заступник генпрокурора пояснив відсутністю правових підстав для надання С.ВЛАСЕНКУ цих документів.

С.ВЛАСЕНКО є членом Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування обставин незаконного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим управлінням МВС України на той час голови Донецької обласної ради Бориса КОЛЕСНІКОВА, утримання його під вартою, а також порушення стосовно нього кримінальної справи. Він просив ГПУ надати для ознайомлення документи, що засвідчують право на власність юридичними або фізичними особами земельної ділянки, розташованої в с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області по вул. Івана Франка, 9 (комплекс відпочинку “Пуща Водиця” урочища “Межигір’я”).

У своїй відповіді В.КУДРЯВЦЕВ нагадав, що рішенням Конституційного Суду закон “Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну слідчу комісію і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України” визнано неконституційним. “Відповідно до вимог ч.1 ст.7 закону України “Про прокуратуру” втручання органів державної влади і органів місцевого самоврядування, посадових осіб у діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню що містять ознаки злочину, забороняється. Зважаючи на викладене та враховуючи, що Генеральною прокуратурою України за вказаними матеріалами проводиться перевірка, надати ці документи немає правових підстав”, - говориться у відповіді В.КУДРЯВЦЕВА.

Як повідомляв УНІАН, раніше члени фракції БЮТ вимагали від Генпрокуратури повернути оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі «Межигір’я» в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. С.ВЛАСЕНКО з цього приводу направив відповідне звернення до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА. Як зазначено у документі, 2 вересня 2009 року голова парламентської комісії з розслідування обставин незаконного арешту голови Донецької облради Б.КОЛЕСНІКОВА Микола ДЖИГА вилучив у голови Вишгородської райдержадміністрації оригінали документів, що засвідчують право на власність земельної ділянки в урочищі «Межигір’я». На даний час оригінали цих документів перебувають у Генеральній прокуратурі.

26 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про повернення в державну власність резиденції «Межигір`я», де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції «Межигір`я» в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції «Межигір`я». Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватну власність.

17 вересня перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Верховний Суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду щодо повернення урядової резиденції “Межигір’я” у державну власність. Перший віце-прем’єр також висловив сподівання, що Міністерство внутрішніх справ зможе розслідувати факт зникнення документів про оформлення у власність земельної ділянки з урядовою резиденцією.