«Шишки» харківської міліції торгували наркотиками

У ході широкомасштабної спеціальної операції Служби безпеки України та прокуратури міста Харкова викрито і припинено діяльність міжрегіональної злочинної групи у сфері наркобізнесу, організаторами якої були діючі співробітники Головного управління МВС України в Харківській області з числа осіб старшого офіцерського складу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, лідером ОЗУ був заступник начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС в Харківській області, який безпосередньо отримував наркотичні засоби. Разом з ним затримано начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС м. Харкова, який організовував збут наркотиків серед молоді в Харківській області.

Встановлено, що протягом 2009 року вказані особи із залученням мешканців сусідніх регіонів організували стійкі канали постачання до Харкова великих партій макової соломки: з початку цього року Службою безпеки задокументовано 10 епізодів постачання наркотичної сировини. У подальшому з неї виготовлявся опій, який збувався через підконтрольних наркозалежних осіб.

8 жовтня ц.р. у рамках кримінальної справи, що порушена за матеріалами СБУ прокуратурою м. Харкова за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), співробітники СБУ із задіянням бійців Центру спеціальних операцій затримали учасників злочинного угруповання «на гарячому» при здійсненні чергової поставки наркотичного вантажу. Під час затримання у наркоторговців вилучено понад 20 кілограмів макової соломки, 12 тисяч пігулок наркотичного засобу «Трамадол», кілька сотень таблеток «Екстазі», інші наркотичні та психотропні засоби.

Того ж дня затримано інших учасників злочинної групи – постачальників наркотиків із сусідніх областей до Харкова та осіб, що займалися безпосереднім виготовленням опію з макової соломки з метою його подальшого збуту. Під час обшуку у цих осіб також вилучено наркотичні засоби та вогнепальну зброю.

Ведеться слідство. Шестеро учасників злочинного угруповання утримуються під вартою, стосовно ще двох зловмисників обрано запобіжний захід – підписка про невиїзд.