Світовий конгрес українців закликає визнати статус воїнів ОУН-УПА

Світовий конгрес українців закликає Верховну Раду визнати воїнів ОУН-УПА учасниками національно-визвольної боротьби за незалежну Україну та надати їм належні пільги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент СКУ Євген ЧОЛІЙ сьогодні у ВР під час парламентських слухань на тему «Закордонне українство: сучасний стан та перспективи співпраці».

Він також від імені СКУ закликав парламент ухвалити закони, «спрямовані на демонтаж пам’ятників, що символізують тоталітарний комуністичний режим». Також Є.ЧОЛІЙ від імені СКУ закликав Верховну Раду проводити всі свої засідання «виключно державною мовою».

Крім того, він запропонував парламенту України «привести недоторканність народних депутатів України до європейських стандартів».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у парламентських слуханнях беруть участь понад 80 закордонних українців із 26 країн світу.