Луценко: мене насторожує те, що по нас улупили

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє про сценарій повалення уряду Тимошенко й обрання в.о. прем`єра Миколи Азарова. Про це він заявив в ефірі 5 каналу.

"Янукович уже заявив, що він готовий до формування коаліції за участю "Нашої України". Вчора після засідання РНБО на Банкову прибув пан Азаров, який вчора і сьогодні заявляв про нову коаліцію і готовність взяти владу у свої руки", - наводить слова міністра Українська правда.

"Я знаю, що ведеться робота з депутатами НУНС, щоб зняти прем`єра Тимошенко і призначити в.о. пана Азарова. Це не є секретом для будь-якого політика і для мене", - наголосив Луценко.

"Тому накладання двох заяв регіонів про депутатську участь у злочині, хоча 7 місяців цього не було чути, і заяви про новий формат коаліції мене дуже насторожують", - заявив він.

При цьому Луценко зазначив, що його відомство "стараємося зберігати нейтралітет".

"Але мене насторожує те, що по нас улупили, щоб дискредитувати міліцію", - заявив він.