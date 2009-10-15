Ющенко втретє став дідусем

У родині Президента України - поповнення на велике свято Покрови Пресвятої Богородиці. Вчора Віктор Ющенко став тричі дідом. Близько 18.00 його старша донька Віталіна Ющенко (29 років) народила дівчинку повідомляє «БЛІК» з посиланням на джерело з оточення сім`ї.

Нагадаємо, що Віталіна і Андрій – діти Віктора Ющенка від першого шлюбу. Крім них у Президента є ще троє спадкоємців: син Тарас і дочки Софія та Христина, від другої дружини – Катерини Чумаченко, нинішньої першої леді.

Віталіна Ющенко ще має доньку Ярину-Домініку від першого чоловіка, та сина Віктора від нинішнього шлюбу.