Через рішення Мін'юсту українці залишаться без іпотеки?

Завдяки нововведенням Мін’юсту найближчим часом кількість судових позовів від банків про стягнення заборгованості позичальників за іпотечними договорами збільшиться в кілька разів, пише тижневик «Коментарі:».

Відповідно до нововведень в порядок виконання нотаріальних дій, затверджених Міністерством юстиції України, нотаріуси можуть здійснювати виконавчі написи на іпотечних договорах (на їхній підставі проводиться стягнення заборгованості) через прострочення виплат позичальником лише після закінчення терміну їхньої дії. «Тобто зараз кредитор може одержати виконавчий напис на договорі іпотеки лише за умови, що закінчився термін основного зобов’язання (кредиту). Оскільки більшість іпотечних договорів укладали на 15–25 років, банкіри вже не зможуть скористатися послугами нотаріусів для швидкого стягнення заборгованості за кредитами», - пояснює начальник управління кредитної політики Platinum Bank Наталя МАЦІЄВСЬКА.

До цього часу виконання нотаріусом виконавчого напису на іпотечному договорі залишалося найшвидшим способом стягнення на предмет іпотеки. До того ж, позасудовий розгляд давав банкірам додатковий «плюс» — можливість самостійно реалізовувати застави, уникаючи виконавчу службу, відзначає видання.

Тепер фінансистам доведеться вдаватися до альтернативних способів вирішення проблеми. «Крім виконавчого напису нотаріуса, існує ще два шляхи погашення заборгованості. Перший - домовитися з позичальником полюбовно, уклавши з ним договір про задоволення вимог іпотекоутримувача. Тут головна проблема полягає в тому, що в цьому випадку позичальник повинен визнати всі висунуті до нього банком вимоги, у тому числі й про сплату фінансових санкцій. Другий - одержати рішення суду (господарського, місцевого, третейського) про стягнення активів боржника в рахунок погашення кредиту, що підлягає примусовому виконанню в порядку, передбаченому законом про виконавче провадження», — розповідає асоційований партнер компанії «Можаєв і партнери» Андрій ЧЕРНИШЕНКО.

Лавина позовів від банків, що вже ринула в суди, може загальмувати розгляд на три-шість місяців, а іноді й більше. «Одержання рішення суду може розтягтися навіть на кілька років, що є гарною новиною для несумлінних іпотекодавців, які свідомо не збираються виконувати свої зобов’язання за договором і планують максимально довго використовувати предмет іпотеки у своїх особистих цілях», - переконаний Олександр ПІВАК, юрист адвокатської компанії Arzinger. Відтак, роблять висновок «Коментарі:», одним із наслідків прийнятого Мін’юстом документа може стати остаточне зникнення іпотечного кредитування.