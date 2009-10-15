Після виборів близько 60 регіоналів перебіжать у БЮТ?

Радник прем`єр-міністра України з питань конституційного права Олександр ЗАДОРОЖНІЙ прогнозує, що після президентських виборів відбудеться переформатування Верховної Ради України. Про це він заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

«Вважаю, парламент переформатується під переможця президентських перегонів. Зокрема - фракція ПР», - сказав він. За словами О.ЗАДОРОЖНЬОГО, після перемоги на виборах Юлії ТИМОШЕНКО з фракції Партії регіонів до фракції БЮТ перейдуть 56 депутатів: «За моїми підрахунками - 56. Але це - суто суб`єктивна оцінка. Суджу по аналогії з 2005 роком». І це переформатування, на думку О.ЗАДОРОЖНЬОГО, допоможе новому Президенту провести конституційну реформу.

При цьому він дорікнув Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ в тому, що за п`ять років він «своїм правом законодавчої ініціативи користувався дуже рідко, і більше половини цих випадків стосувалася питань ратифікації міжнародних договорів».

О.ЗАДОРОЖНІЙ не сумнівається, що Ю.ТИМОШЕНКО, ставши главою держави, скористається правом ініціювати зміни до Конституції.

У той же час, О.ЗАДОРОЖНІЙ висловив думку, що «пост Президента в нинішньому його вигляді країні не потрібний. Його слід ліквідувати». Проте погодився, що річ не в тім, який пост, а в тім, хто його займає: «Звичайно, роль особи теж значна. Працюй на Банковій ТИМОШЕНКО - а цей час, упевнений, не за горами, - порядку там було б значно більше».