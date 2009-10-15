Янукович про опонентів: сидять по норах як зайці, й тремтять

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що жодного плану про заміщення у період до президентських виборів прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО на представника Партії регіонів Миколу АЗАРОВА не існує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи розповсюджену деякими ЗМІ з посиланням на міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА інформацію про нібито реалізацію Партією регіонів плану із позбавлення ще до виборів Президента Ю.ТИМОШЕНКО посади прем’єр-міністра, і заміни її на цій посаді М.АЗАРОВИМ.

«Плід фантазії Ю.ЛУЦЕНКА. Жодного такого плану не існує. Вони (опоненти Партії регіонів – УНІАН) завжди сидять по норах як зайці, миші і тремтять», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також наголосив, що Ю.ЛУЦЕНКУ, «замість того, щоб займатися плітками і політичними слідкуваннями, необхідно приділяти увагу боротьбі зі злочинністю».

«За що постраждав Ю.ЛУЦЕНКО у моєму уряді?”, - запитав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що завжди просив його займатися “безпосередньо своїми справами – міліцейськими. У вас для цього є всі можливості, а політикою є кому займатися. Не лізьте у політику».

Він наголосив: «Коли міністр постійно займається політикою, це міністерство перетворюється у політичну контору».